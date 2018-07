Começam testes para escolher filhos de Acerola e Laranjinha em continuação de 'Cidade dos Homens'

Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva) em 'Cidade dos Homens', série exibida pela Rede Globo em 2002. Foto: Divulgação/Rede Globo

A série Cidade dos Homens, de 2002, terá continuação. Agora, os protagonistas Acerola (Douglas Silva) e Laranjinha (Darlan Cunha) estarão mais velhos e terão filhos. Por isso, a Rede Globo está em busca de atores para interpretarem Clayton e Davi, que terão participação essencial na trama, e os testes já começaram.

Segundo a coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, a série terá quatro capítulos e estreia em janeiro de 2017 na Globo, numa coprodução com a O2. O roteiro da série está sendo escrito por George Moura e Daniel Adjafre, com direção de Pedro Morelli, filho de Paulo, que dirigiu o filme homônimo, de 2007.

As gravações começam em outubro, no Rio de Janeiro.