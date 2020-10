Com saída de Maisa, SBT altera grade e inclui ‘Triturando’ nos sábados

Programa 'Triturando', apresentado por Chris Flores, passará a ser exibido também aos sábados Foto: SBT / YouTube / Reprodução

O SBT anunciou mudanças em sua programação para os sábados devido à saída de Maisa Silva da emissora. A partir do dia 14 de novembro, o Programa Raul Gil será exibido em novo horário, com o Triturando ocupando a faixa de horário que ficará disponível com o remanejamento.

As alterações foram confirmadas ao Estadão pelo SBT, que também informou que a nova edição do Triturando terá conteúdo inédito em relação às exibições ao longo da semana. A atração fala sobre o mundo das celebridades, notícias gerais e também conteúdos que viralizaram na internet.

O Triturando foi lançado em maio de 2020, susbtituindo o Fofocalizando, e é exibido de segundo a sexta. Atualmente, é apresentado por Chris Flores, que é acompanhada da ex-BBB Ana Paula Renault e de Flor Fernandez e Gabriel Cartolano. Todos participarão do programa aos sábados.

Assim, o talk show comandado por Maisa Silva será exibido pela última vez em 7 de novembro. Na semana seguinte, a atração de Raul Gil será exibida das 14h15 às 17h45, e o Triturando das 17h45 às 19h45, sendo sucedido pelo telejornal SBT Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais