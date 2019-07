Com patrocínio chinês, ‘Top Gun: Maverick’ tira bandeiras do Japão e Taiwan do filme

'Top Gun', filme de 1986, vai ganhar sequência em 2020. Foto: Paramount Pictures

A Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer de Top Gun: Maverick na San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos, deste ano. O filme tem previsão de estreia para 2020.

Apesar de a sequência do clássico de 1986 ter animado os fãs, alguns questionaram as mudanças na jaqueta do protagonista Maverick, interpretado por Tom Cruise.

Na primeira versão do filme, o traje aparece com as bandeiras do Japão e de Taiwan. No entanto, o patrocínio chinês que a obra recebeu pode ter levado os produtores a trocarem os símbolos por logos não identificados.

O público especula que isso tenha ocorrido devido aos conflitos diplomáticos e econômicos que o governo da China enfrenta com o Japão desde a 2º Guerra Mundial, e Taiwan, cujo governo chinês deseja reunificar em meio às tensões com a atual administração taiwandesa, que gere a ilha desde 2016.

Assim, os fãs analisam que possíveis menções aos dois países poderiam significar menos investimentos em Top Gun: Maverick, que é co-produzido pela produtora e distribuidora de filmes chinesa Tencent Productions.

Cena do primeiro 'Top Gun'. Abaixo das bandeiras dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas (ONU) aparecem as do Japão e de Taiwan na jaqueta de Meverick. Foto: Captura de tela da cena de 'Top Gun' (1986) / Paramount Pictures

Ícones não identificados são diferentes dos apresentados na versão original. Foto: Captura de tela de cena do trailer de 'Top Gun: Maverick' (2020) / Paramount Pictures

Por outro lado, alguns internautas acreditam que a mudança não tem nada a ver com os entraves entre as nações, mas com as conquistas de Maverick e de seu pai. No primeiro filme, o herói aparece com a geolocalização "Far East Cruise 63-4" bordada acima das bandeiras, enquanto que no segundo está costurada a "Indian Ocean Cruise 85-86". Assim, eles acreditam que o protagonista usou a jaqueta do pai na versão original do filme, homenageando as conquistas dele pelo mundo, e a sua própria em Top Gun 2.

Essas possibilidades não foram oficialmente confirmadas pelos produtores do filme. Assista abaixo ao trailer: