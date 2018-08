Com nova foto, Monica Iozzi comemora papel em filme de Turma da Mônica

Monica Iozzi será mãe de Mônica em live-action com personagens de Mauricio de Sousa. Foto: Marilia Cabral/Globo/Divulgação

Monica Iozzi comemorou com uma nova foto sua participação na live-action Turma da Mônica – Laços, cujas filmagens começaram há poucas semanas.

"Olha a minha 'filhota' aí, pessoal! Sim! A Turma da Mônica vai ganhar um filme - Laços - e eu tenho a alegria de interpretar a Dona Luiza, mãe da dentucinha mais amada do Brasil!", escreveu na legenda.

A nova imagem mostra a atriz Giulia Benite caracterizada de Mônica com o Sansão na mão. "Este registro lindo da doce Giulia Benite, foi feito pelo nosso (não tão doce, mas também muito querido) diretor Daniel Rezende", completou ela. Rezende dirigiu recentemente o filme Bingo, o Rei das Manhãs.

Turma da Mônica – Laços é rodado no sul de Minas Gerais e terá cenas filmadas no interior de São Paulo. Na trama, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali lideram a turma na busca do cão Floquinho.

