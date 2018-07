Com mocinho de 'Êta Mundo Bom!', 'Superstar' se livra de nova derrota para a Record

Foto: Divulgação|TV Globo

Uma semana após perder para o Domingo Show, da Record, na luta pela audiência, o Superstar, da TV Globo, retomou a primeira colocação no último domingo, 1, na faixa de horário entre as 13h e as 14h. A diferença, apesar de importante, foi mínima. Enquanto a atração comandada por Luiz Bacci alcançou 10,3 pontos de média (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo), o programa apresentado por Fernanda Lima teve, na média, 10,6 pontos. As informações são do Ibope.

E a virada, em muito, aconteceu por conta das atrações que se apresentaram no programa musical. Uma delas foi a aparição da banda de punk rock Tio Che, liderada pelo ator Sérgio Guizé, protagonista da atual novela das 6, Êta Mundo Bom!. O contraste entre o bom-mocismo do personagem e a imagem de roqueiro de Guizé parece ter aguçado a curiosidade dos telespectadores. Além disso, Sandy mostrou, ao vivo, sua nova canção, Me Espera, em parceria com brasiliense Tiago Iorc. Garantia de sucesso.

Leia também no E+:

Ex-Silverchair, Daniel Johns muda radicalmente o visual

'Bolsa Família' será novo programa de Silvio Santos