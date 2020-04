'Com mais gente em casa na quarentena, entretenimento é importante', diz Iza

Cantora Iza durante apresentação no Rock in Rio 2019. Foto: Wilton Junior/Estadão

O programa Música Boa Ao Vivo, exibido pelo canal pago Multishow e apresentado por Iza, será reprisado na Globo a partir do próximo sábado, 4, devido às mudanças na grade horária da emissora com a pandemia do novo coronavírus. Como os programas já foram gravados, porém, se chamará apenas Música Boa.

Diante da novidade e da quarentena com seu marido e produtor musical, Sérgio Ramos, a cantora deu uma entrevista ao Gshow na quinta-feira, 2, elogiando o trabalho dos jornalistas profissionais no período de isolamento.

“O jornalismo está prestando um serviço, como deve ser. E com mais gente em casa na quarentena, ter mais conteúdo, entretenimento, é muito importante. Acho que é um momento para a gente reavaliar nossas atitudes com o próximo, pra gente se curtir mais. Para mim, que viajo muito, está sendo ótimo poder descansar mais, ter mais tempo para a casa, pro meu marido", disse.

Iza falou ainda que está aproveitando o tempo longe dos palcos para pensar em músicas novas, escrever e até mesmo desenhar, hobby que ela não fazia há muito tempo. "Acho que as pessoas, aquelas que podem ficar em casa, podem procurar novos hobbies, ler, ouvir música, organizar a casa e refletir bastante sobre tudo o que está acontecendo", afirmou.

A previsão é de que o programa vá ao ar por volta das 15h15 de sábado.

Assista a um teaser do Música Boa:

Na quarta-feira, 1º, Iza se apresentou por telão numa festa do BBB 20, após um show de Maiara e Maraisa. Confira o momento:

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus