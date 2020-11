Com covid-19, Chris Flores é afastada do 'Triturando' do SBT

Chris Flores Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

Chris Flores, apresentadora do Triturando, do SBT, está afastada do programa desta terça-feira, 24, após ter testado positivo para o novo coronavírus.

"Após ser submetida aos exames de rotina para a testagem, a apresentadora recebeu o diagnóstico positivo para covid-19, devendo permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena", explicou o SBT em comunicado.

Segundo a emissora, Chris Flores "está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto restabelecimento". Hoje, o Triturando será apresentado por Gabriel Cartolano, havendo possibilidade de um rodízio até a volta da apresentadora.

Em seu Instagram, a apresentadora falou sobre a situação: "Obrigada a todas as mensagens de carinho. Minha fé é inabalável. Deus nos abençoe sempre".

Confira a postagem de Chris Flores sobre o diagnóstico de covid-19 abaixo.