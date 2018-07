Com atores de ‘Narcos’ e ‘Revenge’, ‘Six’ traz drama de americano capturado por terroristas

Elenco de 'Six' teve treinamento especial com membros da marinha norte-americana para gravação das cenas da série Foto: Reprodução de cena da série 'Six' (2017) / History Channel

Guerra, terrorismo e cenas de ação. Estes são elementos presentes em muitas séries e filmes atuais, entre eles Six - Esquadrão Antiterrorista. Baseada em fatos reais, a história mostra o drama do soldado norte-americano Richard ‘Rip’ Taggart (Walton Goggins), capturado pelo grupo terrorista Boko Haram, na Nigéria, em um sequestro liderado pelo norte-americano Michael Nasry (Dominic Adams), infiltrado na organização extremista.

O enredo se desenvolve quando membros do Team Six, grupo de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, são recrutados para salvar Rip. Exibida por completo na TV norte-americana, a série estreia no Brasil e em outros países da América Latina no próximo sábado, 5 de agosto.

Em entrevista coletiva por telefone, o colombiano Juan Pablo Raba destacou a preparação dos atores para as filmagens. “Tivemos uma preparação muito intensa, treinamentos com equipes reais da marinha. Além disso, utilizamos todo o equipamento verdadeiro de combate, que, entre armas, capacete, coletes e outras coisas, chega a pesar 30 quilos”, explicou o ator ao E+.

Raba tem uma relação muito próxima com o Brasil. Ele fez parte do casting de El Clón, remake colombiana da novela O Clone. Além disso, esteve em Narcos, onde seu personagem, Gustavo Gaviria, era primo de Pablo Escobar, vivido pelo brasileiro Wagner Moura. “[Wagner] é um grande artista e um dos seres humanos mais bonitos que eu já conheci. Já acompanhava seu trabalho desde Tropa de Elite e hoje somos grandes amigos”, revelou.

Após se destacar em papéis latino-americanos, Raba foi viver nos Estados Unidos nos últimos anos e se dedicar a personagens mais intensos. “Em Six, nós demoramos cinco meses para fazer apenas dez capítulos. Isso é algo impensável na televisão sul-americana pelos altos custos que gera”, avaliou.

Juan Pablo Raba e Wagner Moura tarablharam lado a lado em 'Narcos' Foto: Reprodução de cena da série 'Narcos' (2016) / Netflix

Outro estrangeiro no elenco, o ator britânico Barry Sloane ressaltou a boa recepção da audiência norte-americana à série. “É uma história que agrada as pessoas. Não importa se elas são republicanas ou democratas. Nós estamos mostrando um grupo que faz seu trabalho para manter outros a salvo, um trabalho incrível”, afirmou.

Na produção, Sloane interpreta Joe Graves, líder do Team Six na operação de resgate. Conhecido no Brasil pelo papel de Aiden Mathis em Revenge, o ator brincou sobre o principal motivo para que os brasileiros assistam ao novo trabalho. “Por minha causa, é claro”, disse, aos risos.

Tanto Sloane quanto Raba destacaram que Six trouxe o maior desafio de suas carreiras. “Tive que fazer um esforço muito maior para fazer essa série”, comentou o britânico. “Em níveis físicos, foi, sem dúvida, o papel mais complicado que eu já fiz”, completou o colega de elenco.

Six é a primeira série original do canal desde a estreia de Vikings, em 2013, e será exibida sempre aos sábados, às 23h35, pelo History. A produção já foi renovada para a segunda temporada.

Além de Goggins, Adams, Sloane e Raba, a trama ainda conta com atores como Edwin Hodge, Brianne Davis, Nadine Velazquez, Jaylen Moore, Donny Boaz e Nondumiso Tembe.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais