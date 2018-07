Colorada, Renata Fan é zoada nas redes sociais após rebaixamento do Inter

Renata Fan é colorada fanática Foto: Reprodução/Instagram

A internet não perdoou a queda do Internacional para a série B do Campeonato Brasileiro no domingo, 11. Em meio à zoeira que tomou as redes sociais, um dos principais alvos foi a apresentadora Renata Fan, do Jogo Aberto, da Band, colorada fanática. As piadas não vieram apenas de anônimos, mas também do colega da bancada, o ex-jogador Denilson, e da própria conta oficial do Jogo Aberto no Twitter.

Conhecido pela frase "Time grande não cai", em alusão aos dois rebaixamento do rival Grêmio, o Inter caiu para a segunda divisão com 43 pontos, quase metade do alcançado pelo campeão Palmeiras, que obteve 80. Com a sua pior campanha da história, o time gaúcho chegou a ficar 14 jogos sem ganhar - o que deu início às zoeiras com Renata.

Há algumas semanas, a apresentadora chegou a chorar ao vivo após ser provocada por Denilson. O ex-jogador, inclusive, já começou a fazer piadas com a situação nas redes sociais e frisou que o rebaixamento vai ser o tema da vez no Jogo Aberto desta segunda-feira, 12.

No domingo, antes do resultado final do jogo, Renata publicou um desabafo no Instagram reafirmando que vai continuar ao lado do time mesmo na série B. "Sou colorada e não vou mudar. Se estou no mundo do futebol foi pelo amor que sinto por este time. Vivi anos ruins e de glórias com o Inter. Vivo por este sentimento", escreveu. O post foi, contudo, tomado de comentários atacando e zoando a apresentadora.

Se hoje é domingo, quando eu vejo a @renatafan ? Só SEGUNDA lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/2Pg7hDhczb — Denilson De Oliveira (@denilsonshow) 11 de dezembro de 2016

FOTOS - E agora Renata Fan? Inter vai para a Série B https://t.co/FEFVDbpnjq pic.twitter.com/yh6k7eFIS0 — Jogo Aberto (@bandjogoaberto) 11 de dezembro de 2016

Amanha é segunda. Só quero ver a cara de derrota da Renata Fan. kkk #FutBand [ Inter é rebaixado ] rs pic.twitter.com/BoLT1lLZQV — └ DouglasGomez ツ (@GomesTalento) 11 de dezembro de 2016