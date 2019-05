'Coisa Mais Linda': Netflix renova série para 2ª temporada

Cena de teaser de 'Coisa Mais Linda' divulgado pela Netflix. Foto: Reprodução de ''Coisa Mais Linda'' (2019) / Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 13, que a série brasileira original Coisa Mais Linda foi renovada para uma 2ª temporada.

Maria Casadevall, Fernanda Vasconcellos, Mel Lisboa, Ícaro Silva, Pathy Dejesus, Leandro Lima e Gustavo Machado, do elenco original, estarão de volta para a nova temporada de Coisa Mais Linda. Segundo a Netflix, um elenco adicional será anunciado em breve.

Ao todo, serão seis novos episódios, com 50 minutos cada. A produção tem início previsto para o 2º semestre de 2019, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no Brasil.

Assista ao teaser com o anúncio da nova temporada de Coisa Mais Linda abaixo:

