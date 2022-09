Co-criador de 'A Casa do Dragão' deixa série após confirmação da segunda temporada

Miguel Sapochnik, co-showrunner e diretor de 'A Casa do Dragão'. Foto: HBO Max

Após confirmação da segunda temporada de A Casa do Dragão, o diretor e co-criador da série, Miguel Sapochnik, está deixando a série. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter.

Segundo o portal, Ryan Condal agora atuará como o único criador da produção, porém Miguel permanecerá atuando como produtor executivo da mesma. Além disso, fechou um acordo para desenvolver dois novos projetos com a HBO.

Por isso, no cargo de diretor, ele será substituido por lan Taylor, outro veterano de Game of Thrones. "Trabalhar no universo de Game of Thrones nos últimos anos foi uma honra e um privilégio, especialmente passar os dois últimos com o incrível elenco e equipe de A Casa do Dragão", disse Sapochnik em um comunicado.

"Estou muito orgulhoso do que conseguimos com a primeira temporada e muito feliz com a reação entusiasmada de nossos espectadores. Foi incrivelmente difícil decidir seguir em frente, mas sei que é a escolha certa para mim, pessoal e profissionalmente', disse Miguel.