CNN pode ter exibido filme pornô acidentalmente por 30 minutos

Foto: CNN Erik S. Lesser para The New York Times

Os moradores de Boston, nos Estados Unidos, tiveram uma surpresa na noite da última quinta-feira, 24. Ao ligar a TV no canal de notícias CNN, eles se depararam com um filme pornô no horário em que deveria estar passando o programa de viagem de Anthony Bourdain, Parts Unknown.

Pelo menos foi isso que disse um telespectador, que postou diversas fotos da tela no Twitter. Um porta-voz da empresa teria dito ao jornal Daily Mail: "A operadora de TV a cabo RCN transmitiu 30 minutos de conteúdo inapropriado na CNN ontem à noite. A CNN pediu uma explicação."

Ao site Mashable, um representante da RCN disse: "Estamos no processo de pesquisar este incidente, mas não vemos nenhuma evidência que a transmissão da CNN tenha sido comprometida na noite passada em Boston."

A atriz do filme que teria sido exibido publicou em seu Twitter "Ei, @CNN, obrigada pelo tempo de exibição gratuito".