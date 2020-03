CNN Brasil: veja os detalhes da programação que estreia em 15 de março

O 'CNN 360º' também será apresentado por Reinaldo Gottino, que dividirá a função com Carol Nogueira, que atuava como apresentadora dos canais BandNews e Band. A atração, transmitida no período da tarde, contará com cobertura de fatos ligados à política e economia, com participação de comentaristas especializados, junto com entradas do escritório da emissora em Brasília.

Foto: BandNews / Reprodução