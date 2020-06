CNN Brasil terá programa com Mari Palma, Gabriela Prioli e Leandro Karnal

Mari Palma, Gabriela Prioli e Leandro Karnal Foto: Reprodução de CNN Brasil (2020)

A CNN Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, que Mari Palma deixará a apresentação do Live, programa que apresentava ao lado do namorado, Phelipe Siani, para ficar à frente do CNN Tonight com Gabriela Prioli e Leandro Karnal.

A previsão de estreia da atração é para o mês de julho, de segunda a quinta, logo após o Jornal da CNN. Segundo comunicado divulgado pela emissora, o foco serão "temas atuais" sob uma "perspectiva diferente" dos telejornais.

Marcela Rahal ocupará o lugar de Mari Palma no Live já a partir de segunda-feira, 29. No programa desta sexta-feira, 26, foi exibido um vídeo sobre a passagem da jornalista pelo programa com narração de Phelipe Siani antes de ela se despedir.

