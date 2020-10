CNN Brasil: Márcio Gomes, Gloria Vanique e Carla Vilhena têm funções definidas

Logotipo da CNN Brasil Foto: Instagram / @cnnbrasil

A CNN Brasil divulgou nesta terça-feira, 27, os programas que serão apresentados por Márcio Gomes, Gloria Vanique e Carla Vilhena, contratações recentes da emissora que tiveram passagens marcantes pela Globo.

Em 3 de novembro, Gloria Vanique comandará o CNN 360º ao lado de Daniela Lima. Já Carla Vilhena estará à frente do telejornal Visão CNN no período da tarde. Márcio Gomes será âncora do CNN Prime Time a partir do dia 9 de novembro, uma segunda-feira, às 18h.

Além disso, Daniel Adjuto irá para o Expresso CNN, junto de Monalisa Perrone e Caio Junqueira. William Waack terá Carol Nogueira como parceira fixa no Jornal da CNN e Luciana Barreto apresentará o Realidade CNN.

