CNN Brasil dá detalhes do programa de Mari Palma e Phelipe Siani

Phelipe Siani e Mari Palma assinam contrato com a CNN Brasil, em foto ao lado de Douglas Tavolaro, CEO do canal. Foto: CNN Brasil / Divulgação

A CNN Brasil anunciou nesta quinta-feira, 30, o nome do programa que será apresentado por Mari Palma e Phelipe Siani. Com exibição de segunda a sexta-feira, o Live CNN Brasil será transmitido no período da manhã.

O casal de jornalistas pediu demissão da Rede Globo em julho de 2019, com poucos dias de diferença. No mesmo mês a CNN Brasil, que começará a funcionar em março de 2020, anunciou a contratação dos dois.

Nas redes sociais, onde o anúncio foi feito, o canal deu mais detalhes do programa, que deve contar, além de notícias, com informações sobre o universo digital, tendências, comportamentos, tecnologia e o universo pop. Mas, afinal, o que a Mari Palma e o Phelipe Siani vão fazer na CNN? Em primeira mão, eis a resposta: vão comandar o Live CNN Brasil! E a identidade visual do programa já está pronta! O telejornal vai ser exibido pela manhã, de segunda a sexta. pic.twitter.com/aKFY7px8Ps — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 30, 2020

Na segunda-feira, 28, o canal também anunciou a contratação da jornalista Carol Nogueira, que era apresentadora do Band News. Ela se junta ao grupo de jornalistas que já foram anunciados pela CNN Brasil.

É com muita alegria que anunciamos a chegada da apresentadora Carol Nogueira à #CNNBrasil . A jornalista nasceu no Pará e construiu boa parte de sua carreira no Grupo Bandeirantes, onde atuou como repórter, entre 2011 e 2013, e depois como apresentadora da BandNews e da Band. pic.twitter.com/bwqy146pFO — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 28, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais