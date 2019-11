CNN Brasil anuncia programa com Caio Coppolla e Gabriela Prioli

Caio Coppolla e Gabriela Prioli são anunciados pela CNN Brasil. Foto: CNN Brasil / Divulgação

A CNN Brasil anunciou a contratação de Caio Coppolla e Gabriela Prioli para participar de um quadro dentro de um programa com debates que estará na programação do canal, que ainda não teve data de estreia definida. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 5.

"A CNN Brasil vai valorizar o debate político com visões divergentes, assim como é realizado nos Estados Unidos. Nos inspiramos no quadro The Great Debate, da CNN americana, que promove discussões interessantes ao público", afirmou o CEO do canal, Douglas Tavolaro.

O The Great Debate é um quadro exibido dentro do programa Cuomo Prime Times, que coloca dois comentaristas com pontos de vistas diferentes diante de uma discussão sobre determinado tema.

Caio Coppolla, que é formado em direito, deixou a rádio Jovem Pan, onde fazia parte da bancada do Morning Show e participações em outros programas, para se tornar comentarista exclusivo da CNN Brasil.

Gabriela Prioli é mestra em direito penal pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP e professora convidada na pós-graduação em direito do Mackenzie.

Contratações feitas pela CNN Brasil

Na última segunda-feira, 4, a CNN Brasil anunciou a contratação de Taís Lopes, ex-jornalista da Globo. Outros nomes conhecidos deixaram a emissora recentemente e foram anunciados pelo canal de notícias pago pouco depois, como Monalisa Perrone, Cris Dias, Phelipe Siani e Mari Palma.

