CNN Brasil anuncia contratação de Taís Lopes, jornalista da Globo

Após 31 anos na Rede Globo, Mauro Naves deixou a emissora em 8 de julho de 2019, após estar afastado de suas funções desde 5 de junho do mesmo ano. O afastamento de Mauro Naves, segundo informado em carta aberta lida por William Bonner durante o 'Jornal Nacional', após Mauro ter passado o telefone do pai de Neymar ao advogado José Edgar Cunha Bueno, que cuidava do caso da mulher que acusava o atacante Neymar Jr. de estupro, na ocasião. Segundo a emissora, havia "evidências de que suas atitudes neste caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas". Leia mais sobre a saída de Mauro Naves da Globo aqui.







Foto: Silvana Garzaro / Estadão