CNN Brasil anuncia contratação de Diego Rezende, filho de Marcelo Rezende

Diego Esteves Rezende, filho de Marcelo Rezende, é o novo contratado da CNN Brasil. Foto: CNN Brasil / Divulgação

A CNN Brasil anunciou a contratação do jornalista Diego Rezende para ser o correspondente do canal na Argentina. O repórter, também conhecido como Diego Esteves, mora em Buenos Aires desde a sua juventude e é filho do apresentador Marcelo Rezende, morto em 2017.

"Poder contar com o Diego Rezende como nosso correspondente em uma cidade tão importante da América do Sul é motivo de muito orgulho para todos nós da CNN. O Marcelo [Rezende], seu pai, foi uma das melhores pessoas com quem tive o privilégio de trabalhar", afirmou Douglas Tavolaro, CEO da CNN Brasil, sobre a contratação.

Diego Rezende é formado em jornalismo pela Universidad de Belgrano e pós-graduado em história pela Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Trabalhou na editora argentina Perfil por 14 anos e, desde 2016, trabalha com apresentação em rádio, e, desde 2019, na televisão, na emissora America TV.

VEJA TAMBÉM: CNN Brasil - apresentadores e jornalistas contratados pelo canal

Marcelo Rezende, pai de Diego, morreu em 16 de setembro de 2017, após lutar contra um câncer no pâncreas. Nesta terça-feira, 12, o jornalista completaria 68 anos de idade e recebeu uma homenagem de seu filho, anunciando que passará a adotar o sobrenome "Rezende".

"A partir de hoje vou adicionar artisticamente seu sobrenome ao meu para sentir você ainda mais por perto. Tomara seja o início de muitas mais alegrias. Parabéns do seu garoto, Diego Esteves Rezende", escreveu. Confira a publicação abaixo:

VEJA TAMBÉM: Relembre apresentadores e jornalistas que saíram da Globo em 2019