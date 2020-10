'Clube do Terror': relembre o programa que estreava há 30 anos

Cena da abertura de 'Clube do Terror' Foto: Reprodução de 'Are You Afraid of the Dark?' (1990)

O seriado Clube do Terror (Are You Afraid Of The Dark, em seu título original) completa 30 anos de seu lançamento, realizado no Dia das Bruxas de 1990.

Com 91 episódios lançados entre 1990 e 2000, o programa ficou conhecido no Brasil por ser exibido no canal pago infantil Nickelodeon na época da virada do milênio e, mais tarde, na TV aberta, pela Record, entre 2003 e 2007.

A trama era simples: após uma abertura com música sombria, mostrando imagens como um barco abandonado, uma cadeira de balanço vazia, uma janela batendo ou um boneco assustador, sempre aparecia um grupo de jovens amigos em volta de uma fogueira.

Vinha, então, o diálogo inicial, no qual um dos membros do Clube do Terror faz uma introdução ao conto assustador que viria em seguida. "Eu me submeto à aprovação do Clube do Terror e chamo essa história de...", diziam, antes de seu início.

As histórias não traziam necessariamente uma ligação entre si, mas alguns personagens, como o sr. Sardo (Richard Dumont) e o dr. Vink (Aron Tager) apareciam em vários episódios. Atualmente, é possível assistir a alguns dos programas dublados no YouTube.

Relembre a abertura do Clube do Terror abaixo.

Alguns dos atores mirins continuaram trabalhando na TV e no cinema. Ross Hull, que dava vida a Gary nas primeiras temporadas, tornou-se metereologista e trabalha na televisão canadense até os dias de hoje.

Outro nome conhecido que integrou o elenco de Clube do Terror foi a atriz Elisha Cuthbert, de filmes como Show de Vizinha, Simplesmente Amor e A Casa de Cera.