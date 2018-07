Climão no 'Masterchef': juízes se irritam com participante durante repescagem 

Caroline participava da repescagem no episódio da última terça-feira, 30 Foto: Carlos Reinis/Band

Na noite da última terça-feira, 30, foi exibido o episódio de repescagem do Masterchef. Durante a prova e as avaliações, a participante Caroline deixou os jurados do programa irritados com sua atitude.

A participante, que lutava para voltar ao reality, fazia comentários sobre avaliações dos pratos e provocava os outros competidores: "Acredita nas minhas teorias? Você vai ver o do Abel". Caroline dava a entender que o que ocorre no programa já é combinado previamente.

Além disso, Fogaça e Paola Carosella apontaram que Caroline bufava e olhava para o mezanino enquanto os chefs faziam comentários sobre os pratos.

"Caroline, você está à vontade aqui hoje?", questionou Fogaça. A participante respondeu que não queria ir à repescagem. O chef, então, disse que ela poderia ir embora.

"Você olha para eles e da risada a cada comentário que a gente faz. Com todo respeito, nosso trabalho é um trabalho sério. A gente não vai colocar a nossa credibilidade em jogo. Ninguém te obrigou a fazer a inscrição, ninguém te obrigou a participar, ninguém te obrigou a vir", disse Paola.

Até Ana Paula Padrão comentou o caso: "Você é divertida, bacana, sorridente, simpática. A busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro, porque o papel dos chefs é criticar o que vocês fazem, não deve transformar você em uma pessoa que você não é", e disse que a participante poderia deixar o estúdio se quisesse. Depois disso, Caroline afirmou que continuaria.

Assista ao momento da bronca: