Claudia Raia será jurada do próximo 'Talentos' na TV Cultura

Claudia Raia Foto: Nadja Kouchi / TV Cultura / Divulgação

A TV Cultura anunciou Claudia Raia como uma das juradas do próximo episódio do Talentos, que vai ao ar no sábado, 3. O programa conta com apresentação de seu marido, Jarbas Homem de Mello, além de Fafy Siqueira, Bruno Fagundes e Alonso Barros no júri.

"Olha eu aqui no programa que celebra o teatro musical. Que alegria! O Jarbas sabe que todas as noites de sábado eu passo quase chorando ao assistir o Talentos", afirmou Claudia Raia.

Nesta primeira semifinal do programa, participam Merícia Cassiano, Daniel Cabral, Giovanna Federzoni e Edu Storm, com apenas um passando à final, que ocorre no dia 31 de outubro. Outros participantes disputam as vagas restantes nos dias 10, 17 e 24 de outubro.

O Talentos é exibido aos sábados, às 22h15, na TV Cultura, com reprises às 22h45 de quarta-feira. Clique aqui para ler mais sobre o programa.