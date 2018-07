Claudia Leitte confirma que será jurada da 5ª temporada do 'The Voice Brasil'

Claudia Leitte revelou que ainda será jurada da 5ª temporada do 'The Voice Brasil'. Foto: Divulgação/SBT

Claudia Leitte confirmou na noite dessa quarta-feira, 18, durante entrevista ao programa The Noite, do SBT, que estará na 5ª temporada do The Voice Brasil, da Globo.

A cantora fez a revelação surpresa ao apresentador Danilo Gentili, que não esperava por essa afirmação.

"Sim, vou ser jurada. Acho que não tinha falado isso pra ninguém. Estou revelando agora em primeira mão", disse Claudia Leitte sobre o programa, que volta ao ar no segundo semestre deste ano.

Claudia Leitte disse que se sente honrada em fazer parte do time de jurados do reality show musical.

"O clima é maravilhoso. As pessoas que aparecem ali são talentosas, é obvio, mas tem que ter um trabalho intenso por trás. Se não tiver harmonia, não vai ter a ver com música. E se não tem a ver com música, não vai rolar", explica.

No entanto, nem tudo são flores. A cantora, que agora tenta uma carreira internacional, também revelou que uma vez se enganou com o timbre de voz de um participante e acabou virando a cadeira.

"Eu estava de costas, o cara cantou uma música do Led Zeppelin e eu pensei. 'Essa mulher vai dar um agudo logo menos'. Mas era um homem, e ele fez um falsete. Mas, por mais que seja bom, o falsete tem que ter intensidade. E aquele rapaz não tinha. O timbre era muito feminino. Aí só eu acabei virando a cadeira", finalizou.