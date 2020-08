Cinderela, estrelado por Camila Cabello, retomará filmagens

Camila Cabello será protagonista do novo live-action 'Cinderela'. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

O novo live-action de Cinderela, com Camila Cabello como protagonista, vai retomar as filmagens essa semana. A produção da Sony, que está trabalhando no Reino Unido, afirmou que a organização já está “segura o bastante” para voltar ao set, segundo o site Deadline.

O filme, com roteiro e direção de Kay Cannon, tem estreia prevista para 5 de fevereiro de 2021 e suas gravações foram interrompidas em março deste ano, devido à pandemia.

Como proteção, todas as diretrizes de distanciamento social e desinfecção diária do ambiente de trabalho estão sendo feitas, além de exames periódicos em toda equipe. A produção ainda garantiu que as cenas com grandes aglomerações já foram gravadas antes.

Ao lado de Camila, que também está envolvida na trilha sonora da comédia musical, também irão estrelar atores como Billy Porter, interpretando a Fada Madrinha, Idina Menzel, como a madrasta má, e Pierce Brosnan será o rei.

Os detalhes da trama ainda estão em sigilo, mas a história é descrita como uma releitura moderna do tradicional conto de fadas, em que uma menina órfã tem uma madrasta malvada.

Recentemente, a gata borralheira também inspirou uma moderna versão brasileira com a apresentadora Maisa Silva, Cinderela Pop. O filme, que estreou em fevereiro de 2019, conta a história de Cíntia, uma adolescente que não acredita muito no amor e sonha se tornar uma grande DJ.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais