Cid Moreira relembra bermuda no 'Jornal Nacional': 'uma vez só'

Cid Moreira no acervo do Estadão. Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Cid Moreira, 93, é o entrevistado do Conversa com Bial que vai ao ar na próxima sexta-feira, 18. A presença é uma homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil, levando em conta o lançamento da TV Tupi, em 1970.

Em entrevista a Pedro Bial, o apresentador relembra a vez em que apresentou o Jornal Nacional usando uma bermuda: "Aconteceu uma vez só. Você sabe que eu tenho pesadelo até hoje?"

Cid Moreira relembrará, além dos 27 anos à frente do Jornal Nacional, os cerca de 40 trabalhando no Fantástico, programa que lhe "possibilitou mostrar outras técnicas de narração".

Sobre sua voz, comentou: "Eu acho que melhorou. Aprendi a impostar de uma maneira mais sonora".

