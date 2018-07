Christiane Pelajo apresentará Oscar 2017 na Globo

Christiane Pelajo vai substituir Maria Beltrão na apresentação do Oscar na Globo. Foto: Divulgação/TV Globo

A exibição do Oscar na TV Globo neste ano conta com algumas mudanças. Depois de 13 anos apresentando a premiação, a jornalista Maria Beltrão será substituída por Christiane Pelajo. O outro apresentador, Artur Xexéo, continua, e o comentarista convidado será Miguel Falabella. As informações foram confirmadas pela emissora.

Maria pediu licença médica de um mês para se recuperar de uma cirurgia e só volta em março - a cerimônia do Oscar ocorre no dia 26 de fevereiro. Justamente por causa da data, que coincide com o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, a emissora vai fazer outra alteração: ao invés da transmissão na íntegra, serão exibidos apenas flashes com os principais momentos da premiação.

"Eu adoro o Oscar e amo cinema. Sou uma super telespectadora", disse Christiane sobre a premiação. "Acho que teremos muitas manifestações do meio artístico sobre a política nos EUA. Como sou jornalista e presto muita atenção nessas manifestações, acho que esse vai ser o grande diferencial desta cerimônia”, acredita.