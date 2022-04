'Chief of War': Jason Momoa vai escrever e estrelar série da Apple TV+

O ator Jason Momoa será roteirista e protagonista da nova série da Apple TV+, 'Chief of War'. Foto: ANGELA WEISS / AFP

O ator Jason Momoa, astro de Game of Thrones e Aquaman, será roteirista e protagonista da nova série da Apple TV+, Chief of War. De acordo com o site Deadline, a produção vai focar na história da unificação e colonização do Havaí pela perspectiva dos moradores nativos.

Com oito episódios, a produção terá uma única temporada e conta com Thomas Pa'a Sibbett como colega de roteiro de Momoa. Este será o primeiro trabalho do ator como roteirista e o segundo na Apple TV+.

Atualmente, ele faz parte do elenco da série See, que conta sobre um futuro pós-apocalíptico e foi renovada para a 3ª temporada. Chief of War ainda não tem data de estreia prevista.