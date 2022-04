Chef Leonardo Roncon estreia em programa de gastronomia na TV Aparecida

O chef Leonardo Roncon e a apresentadora Abiane Souza no comando do 'Santa Receita'. Foto: Juan Ribeiro/TV Aparecida

O programa de gastronomia Santa Receita, na TV Aparecida, terá novidade a partir de maio. Estreia, no dia 2, ao lado da apresentadora Abiane Souza, o renomado chef Leonardo Roncon.

A atração diária, que começa às 15h40, contará com a participação do profissional, que já atuou em programas como Chefs em Ação, exibido no canal Sony e na TV Aparecida entre 2016 e 2021.

Leonardo Roncon é chef especializado em alta gastronomia, com mais de uma década de experiência à frente de grandes hotéis e restaurantes do Brasil.

Além de se tornar o responsável pelas receitas doces e salgadas da produção, ele conduzirá dois quadros: 'Truque do Chef' e o 'Mini Curso' de culinária.

“Minhas expectativas para essa volta são as melhores. Tenho certeza de que teremos um programa muito legal a cada dia, com uma cara nova, trazendo coisas diferentes, receitas diferentes, ou seja, deixar a tarde da TV Aparecida ainda mais especial”, comemora o chef.

“É uma alegria receber o Léo no Santa Receita. Ele vai somar, trazer seu talento pra nossa casa e vamos juntos alegrar, informar e com certeza saborear e aprender muitas receitas”, afirma Abiane Souza.