‘Chaves - Um Tributo Musical’ tem estreia marcada para agosto, em São Paulo. Foto: Divulgação

A espera acabou! Os fãs do seriado Chaves, transmitido desde os anos 1980, pelo SBT, e mais recentemente pelo canal Multishow, poderão acompanhar um espetáculo em homenagem a uma das grandes obras do artista mexicano Roberto Goméz Bolaños.

Chaves - Um Tributo Musical teve a estreia marcada para o dia 23 de agosto, no Teatro Opus, no Shopping VillaLobos, em São Paulo. A informação foi divulgada pela produção da obra nesta quinta-feira, 6.

Há mais de 45 anos em exibição no México, Chaves é um case de sucesso mundial, com transmissões na Itália, França, Coréia do Sul, Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, Peru, Panamá, Porto Rico e Estados Unidos. Só no Brasil, são 35 anos de exibição.

Chaves - Um Tributo Musical é a primeira produção endossada e licenciada pelo Grupo Chespirito e pelo SBT. O roteiro é da diretora musical Fernanda Maia e a direção geral é de Zé Henrique de Paula. Ambos trabalharam nos musicais Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812 e Urinal - O Musical.

A obra não se trata de um episódio de Chaves transposto para os palcos, mas uma homenagem com uma história inédita. Os produtores prometeram reproduzir fielmente o cenário mais conhecido da carreira de Bolaños: a Vila do Chaves. Para isso, contaram com a curadoria do próprio Grupo Chespirito e da emissora de Silvio Santos.

Canções clássicas da série e composições inéditas também farão parte do espetáculo. Os ingressos estarão disponíveis para a venda a partir do dia 27 de junho pelo site e na bilheteria do Teatro Opus.