‘Chaves’: conheça atores que interpretam mais de um personagem no seriado

Carlos Villagran, Florinda Meza, Maria Antonieta de Las Nieves e Horácio Gomes Bolaños interpretaram mais de um personagem no seriado ‘Chaves’. Foto: SBT

Na década de 1970, Roberto Gómez Bolaños não poderia imaginar o quão eterna seria sua obra, tão bem reconhecida no mundo inteiro pelo seriado Chaves. Um roteiro divertido, com crítica social, conta a história de um menino pobre que vivia em uma vila no México, sem o pai e a mãe, e que se envolvia em muitas confusões com seus amigos e outros integrantes da vizinhança.

Com direção de Enrique Segoviano, a série é marcada por uma trilha sonora inconfundível, cenários icônicos e personagens inesquecíveis.

Para os fãs de Chaves, não é novidade que muitos atores interpretam mais de um personagem na história como, por exemplo, Florinda Meza, que é a Dona Florinda e, ao mesmo tempo, a menina Pópis, sobrinha dela. Ou Carlos Villagrán, que ficou conhecido como Quico, mas que faz o papel do pai dele, Federico, em uma única aparição.

Outros artistas se descaracterizaram de tal maneira que fica desafiador até para os experientes no assunto identificar. A gente vai começar com os mais fáceis e deixar os mais difíceis para o fim da reportagem.

Quem são os atores que interpretam mais de um personagem em ‘Chaves’?

Florinda Meza

A atriz, que teve uma longa história de amor com o criador de Chaves, Roberto Gómez Bolaños, deu vida a personagem Dona Florinda. Ela mora no número 14 da vila e sempre arranja confusão com o Seu Madruga. Além disso, ela é viúva e cria, sozinha, o filho Quico. Porém, Florinda Meza também aparece em diversos episódios como a menina Pópis, sobrinha de Dona Florinda que não mora na vizinhança, mas estuda na mesma escola das outras crianças do bairro.

A atriz Florinda Meza interpretou dois personagens no seriado ‘Chaves’: dona Florinda, mãe do Quico, e a sobrinha Popis. Foto: SBT

Carlos Villagrán

Dono de uma das risadas mais engraçadas do seriado, Quico é interpretado por Carlos Villagrán. Ele é filho de Dona Florinda e, comparado com outras crianças da vila, tem um poder aquisitivo maior e sempre aparece esnobando seus brinquedos novos. Além do garoto, o ator interpreta o pai dele, Don Federico, que aparece em um único episódio da série, quando Dona Florinda explica ao professor Girafales como o marido, que era marinheiro, morreu.

Carlos Villagrán fez o papel do menino Quico e do pai dele, Don Federico, que apareceu uma vez apenas no episódio que conta a história do marido de dona Florinda. Foto: SBT

Maria Antonieta de Las Nieves

Com suas sardas, óculos quadrados e cabelos amarrados com maria-chiquinhas, Maria Antonieta de Las Nieves conduziu, com maestria, a personagem mais levada da série: Chiquinha. Ela é a filha do Seu Madruga e é capaz de criar as brincadeiras mais inusitadas para seus amigos Chaves e Quico, como quando ela inventou que iria plantar uma árvore de dinheiro mas, para isso, os meninos precisariam colocar moedas no vaso. Ao se afastarem, a menina pegava tudo para ela.

Além da garotinha, Antonieta deu vida a Dona Neves, bisavó da Chiquinha, e que também causou alvoroço na vila ao organizar uma greve no restaurante de Dona Florinda, certa vez.

A atriz Maria Antonieta de Las Nieves é a eterna Chiquinha e a bisavó dela, dona Neves. Foto: SBT

Edgar Vivar

O ator, que não esconde a paixão que tem pelo Brasil e sempre está em território nacional, é o Senhor Barriga, o proprietário da vila. Ele aparece nos episódios cobrando os inquilinos, sobretudo o Seu Madruga, que deve sempre ‘14 meses de aluguel’.

Além disso, Edgar Vivar é o Nhonho, filho de Barriga, que não mora na vizinhança, mas estuda no mesmo colégio das crianças do bairro.

O ator Edgar Vivar interpreta o Senhor Barriga, dono da vila, e o filho dele, Nhonho, no seriado ‘Chaves’. Foto: SBT

Horácio Gómez Bolaños

O ator era irmão de Roberto Gomez Bolaños e interpretou Godinez, um dos alunos mais questionadores do professor Girafales. O que muitos não sabem é que Horácio também foi um dos donos do restaurante comprado por Dona Florinda. Ele aparece na famosa cena das panquecas, em que Florinda, Girafales e a Bruxa do 71, ou melhor dizendo, Dona Clotilde estão almoçando. “Aqui só tem panquecas”, responde ao professor, quando questionado sobre o menu do estabelecimento.

Horácio Gómez Bolaños também aparece em um dos episódios em que o Senhor Barriga quer vender a vida. Com óculos escuros e barba, o ator passa despercebido até por fãs do seriado.

Em outro capítulo marcante, em que todos da vila vão passar férias em Acapulco, Horácio aparece como o garçom do hotel, que vive ‘apanhando’ ou se machucando por causa do Chaves.

Horácio Gómez Bolaños teve papel marcante com Godinez, um dos alunos do professor Girafales. Mas também interpretou o dono de um bar, o garçom do hotel em Acapulco e um dos interessados em comprar a vila. Foto: SBT

Ricardo de Pascual

O papel mais marcante do ator foi Senhor Furtado, um homem que aparece na vila e que começa a furtar objetos dos moradores como Dona Florinda, Dona Clotilde e até do Seu Madruga. Chaves, por exemplo, tinha dificuldade em pronunciar o nome dele e sempre o chamava de ‘Senhor Defumado’, para alegria dos telespectadores.

Pascual também interpretou um interessado em comprar a vila do Senhor Barriga, em outro episódio, e foi um dos mais destacados garçons do restaurante de Dona Florinda.

O ator Ricardo de Pascual ganhou destaque interpretando o ladrão Senhor Furtado, mas também fez um garçom da dona Florinda e um comprador da vila. Foto: SBT

Abraham Stavans

Abraham Stavans interpretou um dos personagens mais engraçados no episódio em que foi montado um parque de diversões na vila. Ele era o responsável por organizar as crianças nas brincadeiras, mas sempre saia machucado.

Além disso, ele fez uma participação rápida em um dos episódios que ocorreram no restaurante da dona Florinda. Ele foi um dos clientes.

O ator Abraham Stavans ficou conhecido no seriado ‘Chaves’ por ser o dono do parque de diversões, porém, fez uma aparição rápida sendo um dos clientes do restaurante da dona Florinda. Foto: SBT

Roberto Gómez Bolaños

Sabemos que Bolaños fez outro personagem em outro seriado, mas Chapolin surge também em capítulos de Chaves, de maneira pontual. O criador da série deu vida aos dois personagens mais famosos do México.

O criador do seriado, Roberto Gómez Bolaños, interpretou Chaves, o protagonista, mas também foi o herói Chapolin, que deu vida a outra série do artista. Foto: SBT

