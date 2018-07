ChatBot de 'Game of Thrones' ajuda a relembrar acontecimentos da série

Nova temporada de 'Game of Thrones' estreia no dia 16 de julho. Foto: Macall B. Polay/HBO via The New York Times

Os fãs de Game of Thrones agora podem contar com o GoTBot, um chatbot que responde perguntas sobre a série, que estreia sua nova temporada no dia 16 de julho.

O chat, em inglês, permite que você pergunte detalhes sobre cena ou saiba se um personagem está vivo ou morto. Além disso, o usuário ainda pode escolher a função 'witty banter' (brincadeiras espirituosas, em tradução livre), e receberá piadas e jogos sobre a série.

Para utilizar a ferramenta, basta clicar neste link e apertar o botão 'começar'. Então o usuário é apresentado às funções do GoTBot e escolhe alguma delas. Por exemplo: ao escolher 'dead or alive' (vivo ou morto), você descobre a situação do personagem, quem ele é, seus familiares e títulos na série.

Além disso, ainda é possível ver fotos de personagens e cenas da série, relembrando momentos marcantes.