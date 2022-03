Charithra Chandran afirma ter sofrido racismo nos bastidores de Bridgerton

Charithra Chandran conta que foi vitima de racismo dos bastidores de Bridgerton e mira na representatividade como solução. Foto: Instagram / @bridgertonnetflix

Charithra Chandran, atriz que interpreta Edwina Sharma em Bridgerton, contou que nos bastidores da série sofreu racismo, após a escalação da Netflix. Charithra teria ouvido de colegas de trabalho que ela só tinha conseguido o papel porque a personagem era indiana.

Além disso, ela realtou pessoas que ela mal conhecia se sentiam no direito de opinar sobre as suas características físicas. "Tive amigos que me disseram, 'oh, você só conseguiu o papel porque tem descendência indiana' e isso realmente dói", disse em entrevista ao Telegraph.

"Lembro de estranhos dizendo, 'você seria bonita se tivesse a pele mais clara como sua avó,' e eles estavam tentando culpar meu avô por ter me dado essa cor de pele", contou.

Os comentários maldosos acabaram afetando a sua autoestima. Em um determinado momento, a atriz começou a se questionar se essas pessoas que julgavam a sua capacidade e competência para estar naquele espaço não estavam corretas. "O que é realmente assustador é que você pode começar a acreditar e pensar: ‘a única razão pela qual fui escalada como Edwina é porque eles estavam procurando por uma família indiana'".

Charithra já estava preparada para se preservar dessas violências. Mesmo magoada, a atriz pretende continuar falando sobre racismo e acredita que se calar não é uma possibilidade para quem acredita que a representatividade é a chave para abrir portas para outros atores negros ocupando papéis de protagonistas.

"Sendo uma pessoa de cor, não somos unitários, não somos uma coisa só. Existem tantas comunidades diferentes dentro desse guarda-chuva grande. Devemos ser mais específicos em garantir que estamos representando diferentes grupos de pessoas. Eu adoraria ver mais tripulantes negros e pardos. Acho que isso é muito importante. Devemos ter cuidado com apenas uma espécie de fachada."