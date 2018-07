Chamada de 'menos perigosa', Dayse é a melhor 'MasterChef' desta semana

Dayse Paparoto tem 31 anos e é natural de Mogi das Cruzes (SP) Foto: Band/Divulgação

Parece que o jogo virou, não é mesmo? O episódio desta terça-feira, 22, do MasterChef Professionais foi de superação. Chamada de "menos perigosa" por Marcelo e alvo frequente de machismo dos colegas, Dayse fez o melhor prato do dia, superando o favorito e veterano Ivo. Em episódio anterior, ele chegou a mandar a participante "varrer o chão" e dizer que é difícil trabalhar com mulheres na cozinha porque são mais "frágeis".

Além dos três citados, também participaram da prova, Fádia e Dário. Todos tiveram que preparar pratos com ingredientes nobres, como caviar, vieira, foie gras e champagne. Segundo a avaliação dos jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, os dois melhores resultados foram de Ivo e Dayse. Contudo, apenas o melhor entre os dois teria vaga garantida, sem precisar passar pela prova de eliminação.

Com receio de enfrentar Ivo, Marcelo começou a torcer para que Dayse fosse para a eliminação, murmurando "sobe o Ivo, sobe o Ivo", se referindo ao mezanino em que ficam os concorrentes melhor classificados. Enquanto a jurada Paola comentava o melhor prato, ele sussurava o nome do chef pernambucano, criando o seguinte "diálogo":

"Paola: Essa (vaga) vai pro chef...

Marcelo: Ivo!

Paola: ... Pro cozinheiro...

Marcelo: Ivo!

Paola: ... Pra cozinheira...

Marcelo: (hesitante) Ivo!

Paola: ... Que equilibrou melhor os sabores...

Marcelo: Ah, vai, Ivo

Paola: ... Que surpreendeu muito mais no coração e no paladar. Que, independentemente de técnicas, de conceitos, apresentou um prato muito bom.

Marcelo: Ivo!

Paola: ... Que realmente cozinha muito bem. Vocês não tinham medo, mas, agora, está na hora de começar a ter: Dayse, você sobe lá."

Após, os quatro restantes se enfrentaram em duas provas, a primeira vencida por Ivo, e a segunda, tendo Fádia como eliminada, restando Dayse como a única mulher entre os participantes. A prova foi considera uma das mais decepcionantes do programa porque nenhum dos três concorrentes acertou a receita do souflê.