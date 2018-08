Chadwick Boseman dedica prêmio no 'MTV Movie Awards' a homem que evitou tiroteio

O ator norte-americano Chadwick Boseman dedicou um dos prêmios que recebeu no 'MTV Movie Awards' para um homem que desarmou um atirador em restaurante nos EUA Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O ator norte-americano Chadwick Boseman ganhou prêmio de melhor herói no MTV Movie Awards, que aconteceu em Los Angeles na noite da segunda-feira, 18, por sua atuação como T'Challa em Pantera Negra e dedicou a estatueta a James Shaw Jr., homem que desarmou um atirador que abriu fogo em um restaurante de Nashville, no Tennessee, no último mês de abril.

"Receber um prêmio por viver um super-herói é incrível, mas é mais incrível ainda reconhecer os heróis que temos na nossa vida real", disse Boseman. "Então eu quero reconhecer alguém que está aqui hoje: James Shaw Jr.", continuou o ator, chamando Shaw para o palco e entregando o prêmio ao surpreso jovem de 29 anos que também arrecadou mais de US$ 240 mil (cerca de R$ 900 mil) para as vítimas do tiroteio.

Pantera Negra foi o maior vencedor do MTV Movie Awards deste ano, saindo com quatro prêmios, incluindo o de melhor filme. Nos prêmios de televisão, o destaque foi Stranger Things, que recebeu três estatuetas. Confira abaixo a lista com os vencedores dos prêmios da noite.

Melhor Filme

Vencedor: Pantera Negra

Vingadores: Guerra Infinita

Girls Trip

It: A Coisa

Mulher-Maravilha

Melhor Performance em um Filme

Vencedor: Chadwick Boseman - Pantera Negra

Timothée Chalamet - Me Chame Pelo seu Nome

Ansel Elgort - Em Ritmo de Fuga

Daisy Ridley - Star Wars: Os Últimos Jedi

Saoirse Ronan - Lady Bird: A Hora de Voar

Melhor Série de TV

Vencedor: Stranger Things

13 Reasons Why

Game of Thrones

Grown-ish

Riverdale

Melhor Performance em uma Série de TV

Vencedora: Millie Bobby Brown - Stranger Things

Darren Criss - O Assassinato de Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford - 13 Reasons Why

Issa Rae - Insecure

Maisie Williams - Game of Thrones

Melhor Herói

Vencedor: Chadwick Boseman (Pantera Negra) - Pantera Negra

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - Game of Thrones

Gal Gadot (Mulher-Maravilha) - Mulher-Maravilha

Grant Gustin (Flash) - The Flash

Daisy Ridley (Rey) - Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhor Vilão

Vencedor: Michael B. Jordan (Killmonger) - Pantera Negra

Josh Brolin (Thanos) - Vingadores: Guerra Infinita

Adam Driver (Kylo Ren) - Star Wars: Os Últimos Jedi

Aubrey Plaza (Lenny) - Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) - It: A Coisa

Melhor Beijo

Vencedor: Nick Robinson e Keiynan Lonsdale - Com Amor, Simon

Gina Rodriguez e Justin Baldoni - Jane the Virgin

Olivia Cooke e Tye Sheridan - Jogador Nº 1

KJ Apa e Camila Mendes - Riverdale

Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown - Stranger Things

Performance mais Perturbada

Vencedor: Noah Schnapp - Stranger Things

Talitha Bateman - Annabelle 2: A Criação do Mal

Emily Blunt - Um Lugar Silencioso

Sophia Lillis - It: A Coisa

Cristin Milioti - Black Mirror

Melhor Equipe nas Telas

Vencedor: It: A Coisa

Pantera Negra

Jumanji: Bem-vindo à Selva

Jogador Nº 1

Stranger Things

Melhor Performance de Comédia

Vencedora: Tiffany Haddish - Girls Trip

Jack Black - Jumanji: Bem-vindo à Selva

Dan Levy - Schitt's Creek

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Amy Schumer - I Feel Pretty

Melhor Roubada de Cena

Vencedora: Madelaine Petsch - Riverdale

Tiffany Haddish - Girls Trip

Dacre Montgomery - Stranger Things

Taika Waititi - Thor: Ragnarok

Letitia Wright - Pantera Negra

Melhor Luta

Vencedora: Mulher-Maravilha - Gal Gadot contra os soldados alemães

Atômica - Charlize Theron contra Daniel Hargrave e Greg Rementer

Vingadores: Guerra Infinita - Scarlett Johansson, Danai Gurira e Elizabeth Olsen contra Carrie Coon

Pantera Negra - Chadwick Boseman contra Winston Duke

Thor: Ragnarok - Mark Ruffalo contra Chris Hemsworth

Melhor Documentário de Música

Vencedor: Gaga: Five Foot Two

Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Jay-Z's "Footnotes for 4:44"

The Defiant Ones

Melhor Série de Reality

Vencedor: Keeping Up with the Kardashians

Love & Hip Hop

The Real Housewives

RuPaul's Drag Race

Vanderpump Rules

Melhor Momento Musical

Vencedor: Stranger Things - Mike e Eleven dançam Every Breath You Take

Black-ish - Elenco canta Freedom

Me Chame Pelo seu Nome - Elio chorando nos créditos

Girls Trip - Batalha de dança

Com Amor, Simon - Sequência de sonho com I Wanna Dance With Somebody

Riverdale - Elenco cantando A Night We'll Never Forget

O Rei do Show - Phillip e Anne cantando Rewrite the Stars

This Is Us - Kate cantando Landslide