César Tralli assume o comando do ‘Jornal Hoje’ a partir deste sábado

César Tralli no estúdio do Jornal Hoje Foto: Globo/Marcos Rosa

A partir deste sábado, 30, César Tralli assume como âncora do Jornal Hoje no lugar de Maju Coutinho, escalada para comandar o Fantástico ao lado de Poliana Abritta a partir do dia 21 de novembro.

O jornalista, que passou os últimos dez anos à frente do SP1, declarou sua satisfação em apresentar o telejornal transmitido em todo o país. Ele já assumia o programa esporadicamente, durante as férias de Maju.

“É uma enorme alegria assumir o Jornal Hoje com esse público maravilhoso de todos os cantos do Brasil. Será um imenso desafio substituir a Maju, com seu carisma e talento”, elogiou Tralli.

“Da minha parte prometo muita dedicação e muito amor à profissão que eu escolhi desde a adolescência. É uma honra estar aqui”, disse o jornalista.

Ao se despedir do SP1 no último dia 15, Tralli se emociou. “Chegou um momento difícil”, declarou ele no fim da edição. “Ta chegando ao fim minha jornada no SP1. Dez anos, mas já estou com saudade.”

“Quero agradecer você por todo carinho e generosidade de me deixar almoçar com você. Sempre sonho em trazer notícias boas. Por isso estamos aqui para informar, combater tanta injustiça que ainda tem. Te peço com todo amor que continue aqui recebendo o querido Alan Severiano”, disse o apresentador.

Na redação do telejornal em São Paulo, a equipe apareceu para aplaudir. “Quero agradecer toda a equipe do SP1 que coloca ele no ar. Isso é um trabalho de equipe e cada dia mais valorizo esse trabalho. Eu só represento vocês. Vou sair de férias num curto período e na volta no fim do mês vou te encontrar um pouquinho mais tarde, no Jornal Hoje. Vamos continuar almoçando juntos. Obrigado, de coração”, falou emocionado. Durante os créditos, César Tralli chorou.

Na Globo desde 1993, Tralli participou de coberturas marcantes como repórter investigativo, colecionou prêmios, fez reportagens especiais para o Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Foi correspondente em Londres durante cinco anos e ainda participou da cobertura de Copas do Mundo, Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos. Além do Jornal Hoje, César Tralli apresentaa Edição das 18h, na GloboNews.