CEO da Disney diz que hackers ameaçam vazar novo filme

Bob Iger, presidente e CEO da Disney, disse que a companhia não vai pagar nada aos hackers. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Hackers alegam que têm em mãos um filme da Disney que ainda não foi lançado e ameaçam vazá-lo na internet caso não recebam um "grande quantia" em Bitcoin, disse o presidente e CEO da Disney Bob Iger, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Não foi divulgado qual é o filme, mas especula-se que pode ser Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, que será lançado no dia 25 de maio, ou mesmo Carros 3, que vai estrear em 16 de junho. De qualquer forma, Iger disse que não vai pagar nada.

Em vez disso, a empresa está trabalhando com a polícia federal americana e está testando a ameaça dos hackers antes de tomar qualquer decisão. Ainda segundo o The Hollywood Reporter, Iger disse que os hackers ameaçaram vazar cinco minutos do filme como um aviso, e depois mais 20 minutos se o valor pedido não for pago.

Recentemente, a Netflix também sofreu a mesma ameaça: se não pagasse o valor pedido, os dez episódios da nova temporada de Orange Is The New Black iriam parar no Pirate Bay muito antes do lançamento oficial - o que realmente aconteceu, já que a Netflix recusou-se a cooperar.