Central Perk, de 'Friends', vai virar uma cafeteria real

Imagem do Central Perk, cafeteria que funcionava como ponto de encontro no seriado 'Friends'. Foto: Cena do seriado 'Friends'/Divulgação

O café Central Perk, ponto de encontro dos personagens do seriado Friends, será a inspiração para uma cafeteria real e literalmente oficial. A Warner Bros. Enterteinment, que detém os direitos da obra, autorizou em janeiro o uso do nome e determinou que sejam usados o mesmo logo e decoração que os conhecidos no seriado. As informações são do portal The Blast.

Ainda não foi divulgado se o negócio será apenas uma cafeteria ou uma rede de franquias. Até o momento, o que se sabe é que a Warner autorizou um estabelecimento comercial de fato, diferente do ambiente no estilo pop-up já instalado na região de Manhattan para comemorar os 20 anos da série.

Também de acordo com o site, no acordo assinado a controladora do direitos de Friends solicitou que seja usado o mesmo logotipo. “Um oval sombreado ladeado por copos de café com vapor subindo acima deles, com uma bandeira com a redação estilizada Central e o oval sombreado com a expressão estilizada Perk”, tal como é visto nas dez temporadas de Friends.