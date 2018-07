Cenas quentes de Cauã Reymond e Bárbara Evans em 'Dois Irmãos' dividem a internet

Bárbara Evans e Cauã Reymond são casados em minissérie da TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

O diretor Luiz Fernando Carvalho mais uma vez provou que sabe provocar a internet com cenas sensuais na televisão. Dessa vez, como em Rodrigo Santoro e Carol Castro em Velho Chico, o diretor apostou na química entre Cauã Reymond e Bárbara Evans na minissérie Dois Irmãos.

Somente no episódio dessa quinta-feira, 12, Lívia e Yaqub (um dos gêmeos interpretados por Cauã) protagonizaram dois momentos quentes, um deles no meio da vegetação e com imagens seminuas da personagens.

As cenas, contudo, não agradaram a todos os internautas, que reclamaram da falta de falas da atriz na minissérie, o que não ocorre no livro que deu origem à trama, de Milton Hatoum.

Dois Irmãos retrata os conflitos de uma família de imigrantes libaneses em Manaus, dos anos 20 aos 80. Após estrear na segunda-feira, 9, a trama já está na terceira fase, na qual a rivalidade entre os irmãos continua intensa, ainda mais após Yaqub casar com a paixão de infância de ambos, Lívia.

Confira alguns comentários abaixo:

A personagem da Bárbara Evans é muda?#DoisIrmãos — L e o n a (@LeonaDivaa) 13 de janeiro de 2017

quando eu crescer quero ser bárbara evans. linda, loira, rica e sarrando com o Cauã enquanto os invejosos comentam. #doisirmaos — M. (@maiarafashion1D) 13 de janeiro de 2017

Quantos dias a Barbara Evans deve ter ficado pra decorar esse monte de texto? Difícil, coitada. #doisirmãos — Gabi MeUsa (@Me_Usa) 13 de janeiro de 2017

BÁRBARA EVANS RAINHAAAAAAAAAAA laçou o gemeo bom e arrasou #DoisIrmaos — Tiêgo (@pronomerelativo) 13 de janeiro de 2017

Barbara Evans nem tem que decorar fala, só pega o Cauã Reymond E AINDA GANHA UM SALARIO por isso #DoisIrmãos — Rebeca Lobo (@rebecalobo) 13 de janeiro de 2017

#DoisIrmãos Td bem q ela não falou nada(q pena), mais tava linda pra caralho! Bárbara Evans pic.twitter.com/nkF5xEeSNp — Diones Do Paraguai (@Diones_14) 13 de janeiro de 2017

quando eu crescer quero ser bárbara evans. linda, loira, rica e sarrando com o Cauã enquanto os invejosos comentam. #doisirmaos — camila leitão (@melissidio) 13 de janeiro de 2017

Bárbara Evans sendo sedutora. Eliane Giardine sendo possessiva. e o Cauã gritando.#doisirmãos — Daniel Mendes (@_MendesDan) 13 de janeiro de 2017

A Bárbara Evans entrou muda e saiu calada pelo menos deu uns pega no Cauã #DoisIrmãos — Crisna Sampaio (@crisnalimma) 13 de janeiro de 2017

PUTZ, lacradora essa Barbara, bichinha de sorte contracenar com o Cauã BARBARA EVANS EM DOIS IRMAOS #DoisIrmãos pic.twitter.com/SruMvVrjEn — Larissa (@fcsophilovers) 13 de janeiro de 2017