Cenas do novo filme de Tarantino são gravadas na Mansão Playboy

Mansão Playboy, em Los Angeles, é usada em filme de Tarantino. Foto: REUTERS/Fred Prouser/File Photo

O cineasta Quentin Tarantino gravou cenas do filme Era Uma Vez em Hollywood na Mansão Playboy, localizada em Los Angeles. Situada no luxuoso bairro de Holmby Hills, a mansão é propriedade de Daren Metropolous desde que o fundador da Playboy, Hugh Hefner, faleceu no fim de 2017. O local já apareceu nas gravações de outros filmes, como As Panteras Detonando (2003) e Um Tira da Pesada II (1987).

Era Uma Vez em Hollywood traz a história de Charles Manson, preso pelos assassinatos de Sharon Tate e quatro amigos dentro de sua casa, e do casal Leno e Rosemary LaBianca. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie serão protagonistas do filme, que tem estreia prevista para julho de 2019.