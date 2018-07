Cenas de sexo de Bruna Marquezine em 'Nada Será Como Antes' vazam na internet

Foto: Reprodução/ Globo

Bruna Marquezine é um dos assuntos mais comentados do dia na internet: na madrugada desta segunda-feira, 3, vazaram na web cenas em que ela aparece nua na minissérie "Nada Será Como Antes", exibida pela TV Globo. No vídeo, a atriz protagoniza cenas de sexo com o ator Daniel de Oliveira e mostra os seios pela primeira vez na televisão.

As cenas são inéditas e ainda não foram exibidas. A assessoria de imprensa da Globo afirmou que a divulgação é ilegal e que irá tomar as medidas cabíveis para retirar as imagens da internet e punir os responsáveis pelo vazamento interno.

O vídeo causou furor nas redes sociais e rendeu elogios à boa forma da atriz, que completou 21 anos em agosto. No papel mais sensual da carreira, ela interpretará a sedutora Beatriz e viverá um triângulo amoroso com os atores Daniel de Oliveira e Letícia Colin.