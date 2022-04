Cenas de casal homossexual em 'Animais Fantásticos' foram cortadas pela censura chinesa

JK Rowling revelou, em 2007, que Dumbledore era homossexual. Foto: 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' (2009) / Warner Bros. Pictures

A China exigiu que a Warner Bros. retirasse as referências a um relacionamento gay em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, para o lançamento do filme no país.

O diálogo que foi editado aludiu a um antigo namoro entre Dumbledore, interpretado por Jude Law, e Grindelwald. A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, revelou que Dumbledore era gay em 2009, mas essa é a primeira vez que um dos filmes da saga aborda explicitamente a sexualidade do personagem.

A cena que foi censurada tinha apenas seis segundos e o diálogo que foi removido para a versão chinesa era o momento em que Dumbledore recordava como os dois haviam se declarado, na juventude. “Porque eu estava apaixonado por você” e “o verão que Gellert e eu nos apaixonamos”, são as falas censuradas.

Segundo a Warner Bros. o restante do filme permaneceu intacto e os fãs que conhecem a história ainda terão o entendimento de que Dumbledore e Grindelwald compartilham um vínculo íntimo.

Em comunicado à revista Variety, a Warner informou que precisou fazer alterações sutis na versão chinesa para que o mercado do país aceitasse o filme. “Como estúdio, estamos comprometidos em proteger a integridade de todos os filmes que lançamos, e isso se estende a circunstâncias que exigem cortes sutis para responder com sensibilidade a uma variedade de fatores do mercado”.

“Nossa esperança é lançar nossos recursos em todo o mundo conforme lançado por seus criadores, mas historicamente enfrentamos pequenas edições feitas em mercados locais.”

Mesmo com a censura, Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore é o filme mais assistido na China desde a sua estreia, no dia 8 de abril, antes da estreia nos Estados Unidos.