Cena de novela do SBT é criticada por sugerir que racismo 'está na cabeça' dos negros

Novela do SBT está sendo alvo de críticas após cena que aborda racismo.

Uma cena que foi ao ar na última quarta-feira, 8, em As Aventuras de Poliana, novela do SBT, está sendo alvo de críticas por sugerir que o racismo é fruto de uma criação dos próprios negros. Nas redes sociais, muitos internautas acusam a emissora de influenciar negativamente os telespectadores da novela, majoritariamente infantil.

Na cena, a personagem Késsya (Duda Pimenta) fala para a coordenadora Helô (Elina de Souza) que foi acusada injustamente de roubar uma estátua da escola, e que isso só ocorreu porque ela é negra. "Eu não consigo para de pensar que se eu fosse uma menina branca, todo mundo iria acreditar que não tinha sido eu", reclamou a menina Késsya na cena.

Helô então discorda, dizendo que a desconfiança seria a mesma com qualquer outra pessoa. "Aqui as coisas não funcionam assim. Késsya, sabe qual é um dos maiores culpados pelo preconceito?", questiona Helô, ao que a menina responde: "Os racistas".

A coordenadora então rebate: "Não. A nossa cabeça. E para que os outros parem de ver a nós negros como diferentes, nós precisamos parar de nos ver como diferentes. Você ainda vai ter tempo para pensar sobre isso. Mas não se esqueça que para tudo mudar, a mudança precisa começar primeiro dentro da gente. Se você quer que os outros te vejam como igual, se veja como igual", e a menina concorda.

A cena foi compartilhada no Twitter e no Facebook nesta quinta-feira, 9, e muitas pessoas estão criticando o SBT. Muitos internautas opinam que o diálogo sugere que a culpa do racismo é dos negros e que a problemática é ainda maior por se tratar de uma novela voltada ao público infantil.

2018 e o SBT ensinando as crianças negras que a culpa do racismo não é dos racistas, mas da cabeça delas. Eu não to acreditando nisso. pic.twitter.com/gNT2LMUUsw — Madonno (@perigo__) 9 de agosto de 2018

"Uma produção irresponsável cria conteúdo periogo. A ideia racista de quem espalha o racismo são suas vítimas sendo explicada didaticamente para a família toda em horário nobre", comentou uma telespectadora no Twitter.

No Facebook, a página Mãe Preta publicou um texto explicando por que a cena de As Aventuras de Poliana pode ser considerada problemática. "Deslegitimar a percepção de uma menina negra da situação de racismo que ela viveu e ainda ensinar a essa criança que o racismo é culpa dos negros que se enxergam diferente dos outros, a partir da voz de uma mulher negra, é violentar a nossa subjetividade e nos colocar como responsáveis por um sistema de exclusão criado e mantido para garantir o privilégio branco".

Internautas ainda comentaram em publicações recentes das atrizes Duda Pimenta e Elina de Souza para criticar a cena da novela.

Em nota, o SBT se defendeu, dizendo que a novela "tem o papel de debater questões sociais como o enfrentamento ao racismo", e exemplifica: "No capítulo 60, que foi ao ar nesta terça-feira, houve a cena onde o texto exalta que racismo é coisa de gente ignorante. E no capítulo 61, ainda no mesmo contexto, que foi ao ar ontem, a coordenadora do colégio quis convencer a menina que aquele estereótipo de que o negro é sempre culpado à primeira vista não pode prevalecer, mostrando-a uma nova perspectiva. Se instalou uma polêmica que não existe! A novela é uma obra de ficção para entreter e não polemizar".

