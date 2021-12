Cearense Giuliano Eriston é o campeão do The Voice Brasil 2021

Giuliano Eriston, campeão do The Voice Brasil 2021 Foto: TV Globo

O cearense Giuliano Eriston venceu o The Voice Brasil 2021 na noite desta quinta-feira, 23. O rapaz, natural de Bela Cruz, cidade do interior do estado, representou o Time Teló na final da 10ª edição do programa.

Giuliano recebeu 33,98% dos votos do público e se tornou o segundo cearense campeão do reality - o primeiro foi Sam Alves, que é de Fortaleza, e representou o time Cláudia Leitte, no primeiro The Voice Brasil, em 2012.

"Eu não sei o que falar, é muita surpresa. Eu, desde o começo, não sabia se o perfil da minha voz podia se encaixar nesse programa", disse Giuliano após o resultado. O participante venceu após cantar a canção “Luz do Sol”, de Caetano Veloso.