CBS define data para último episódio de 'The Big Bang Theory'

Cena de 'The Big Bang Theory'. Foto: Warner Channel/Divulgação

A despedida de The Big Bang Theory está próxima e, agora, tem data marcada. A CBS, rede de televisão americana, definiu para 16 de maio o último episódio da 12ª temporada da série. As informações são do site The Wrap.

A data, porém, é para o público norte-americano. A Warner Channel, que exibe a série no Brasil, ainda não divulgou a data para a season finale.

Embora o fim esteja perto, os fãs vão aproveitar o último episódio por mais tempo: ele terá o dobro de duração dos anteriores, ou seja, será exibido por uma hora. Quando terminar, The Big Bang Theory será a série mais longa na história da televisão, com 279 episódios.

No mesmo dia 16, será exibido o último episódio da segunda temporada de Young Sheldon, spin-off de TBBT que conta a infância do personagem Sheldon Cooper.

The Big Bang Theory estreou em 2007 e já recebeu 52 indicações ao Emmy - vencendo dez delas - e sete indicações ao Globo de Ouro. Jim Parsons, que interpreta Sheldon, levou para casa quatro Emmys de melhor ator em comédia, a mais recente vitória em 2014.