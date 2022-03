'Cavaleiro da Lua': 4 motivos que provam que não precisa ser fã da Marvel para assistir a série

'Cavaleiro da Lua' traz novo enredo paralelo aos filmes e séries já lançados pela Marvel, e conta a história de Steven Grant (Oscar Isaac) que vive dupla personalidade. Foto: Marvel Studios/Gabor Kotschy

Nesta quarta-feira, 30, estreou Cavaleiro da Lua, a nova série do Disney+. Os fãs da Marvel estão mais felizes do que nunca com esse lançamento, mas se você não conhece ou não acompanha nenhum personagem ou história do estúdio, não tem problema. Inclusive, esse seriado é indicado para começar a assistir às produções do universo dos super-heróis, pois traz um enredo paralelo aos filmes e séries lançados até agora.

A série é dirigida por Mohamed Diab e acompanha a vida de Steven Grant (Oscar Isaac), que parece um homem normal, mas descobre ter dupla identidade e divide sua personalidade com a do mercenário Marc Spector.

Se você ficou interessado em assistir Cavaleiro da Lua, mas está com receio porque não conhece muito sobre o universo da Marvel, listamos alguns motivos que provam que você não precisa ser fã do estúdio para acompanhar a nova produção do Disney+.

Confira abaixo a lista com 4 motivos que provam que você pode assistir a série sem ser fã de carteirinha da Marvel:

Novo herói e personagens

Steven Grant (Oscar Isaac) é um homem gentil, mas que vive duas vidas e divide sua personalidade com a do mercenário Marc Spector. Foto: Disney+/Marvel Studios

O seriado traz um novo protagonista para o público e outros personagens que nunca foram vistos antes. Steven Grant, vivido por Oscar Isaac, é gentil, educado e funcionário de uma loja de souvenirs, que sofre apagões constantes e apresenta memórias de uma vida desconhecida e de pessoas diferentes.

Steven acaba descobrindo que é portador de transtorno dissociativo de identidade e divide sua vida com o guerreiro Konshu, Marc Spector. Mesmo sofrendo com toda essa situação, ele acaba aceitando a nova realidade e tenta solucionar os principais mistérios, além de enfrentar os vilões que estão presentes em suas duas vidas: como Grant e Spector.

Visual diferenciado

Com um toque mais sombrio, 'Cavaleiro da Lua' também traz uma perspectiva mais adulta. Foto: Disney+/Marvel Studios

Diferente de outras produções do Universo Cinematográfico da Marvel, Cavaleiro da Lua traz uma fotografia mais sombria e apresenta perspectivas mais adultas.

A série é focada em temas malévolos, com toques de terror e suspense. Também será possível apreciar momentos de ação com algumas sequências mais brutais, mas que são equilibradas com intriga, leveza e até um pouco de mistério.

Representação cultural

'Cavaleiro da Lua' se passa no Egito e traz referências históricas sobre iconografia e mitologia egípica. Foto: Disney+/Marvel Studios

Fora do eixo Nova York, a nova produção se passa no Egito e traz diversas referências históricas sobre iconografia e mitologia egípica. A identidade visual da série também é única e apresenta algumas divindades culturais da região, como Konshu, que tem o foco principal no seriado.

Aborda saúde mental

Steven Grant (Oscar Isaac) sofre de transtorno dissociativo de identidade - doença sobre a incapacidade de recordar memórias e ter dupla personalidade. Foto: Marvel Studios/Csaba Aknay

O enredo principal de Cavaleiro da Lua se dá em torno das diferentes identidades do personagem de Oscar Isaac, que sofre com transtorno dissociativo de identidade - uma doença sobre a incapacidade de recordar memórias, informações diárias, eventos importantes e traumáticos. Além disso, ela também é caracterizada pela presença de uma dupla personalidade em uma única pessoa: Steven Grant, o homem gentil, e Marc Spector, o mercenário.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua já está disponível no Disney+. Confira o trailer da série: