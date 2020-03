Catia Fonseca usa cozinha da casa dela para fazer programa ao vivo durante quarentena; assista

A apresentadora da Band Catia Fonseca. Foto: Instagram/@catiafonseca

Cátia Fonseca surpreendeu os telespectadores ao aparecer na cozinha da casa dela, ao vivo, comandando o Melhor da Tarde, na Band, nesta segunda-feira, 23.

Para driblar a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus e preservar a saúde dela e de toda a equipe, a apresentadora decidiu não ir aos estúdios da emissora no bairro do Morumbi, na zona Sul de São Paulo.

“Gente, a partir de hoje faremos o Melhor da Tarde ao vivo direto de casa! Vocês ainda poderão acompanhar algumas coisas que gravamos nas semanas anteriores, mas o objetivo agora é se cuidar, resguardar e fazer um programa ao vivo com segurança e ainda mais próximo de você!”, escreveu na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Catia Fonseca também aproveitou para agradecer à produção e a Band pelo esforço em levar equipamentos e toda a estrutura necessária para transmitir o programa de casa. “Quero agradecer a todos os profissionais da Band que aceitaram e toparam a ideia, minha produção, equipes técnicas, engenharia, operações. Todos se alinharam como podiam para que tudo desse certo. E seguiremos assim até que tudo passe, o que você achou”, concluiu.

Assista ao vídeo:

