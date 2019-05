Cate Blanchett fará série com atriz de ‘The Handmaid’s Tale’

As atrizes Cate Blanchett e Yvonne Strahovski. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Mike Blake

A atriz Cate Blanchett irá estrelar e produzir uma nova série, ainda sem previsão de estreia, juntamente com Yvonne Strahovski, conhecida por interpretar a personagem Serena Joy em The Handmaid’s Tale, série de sucesso do Hulu.

A série Stateless terá seis episódios e abordará a vida de quatro prisioneiros em um centro de detenção de imigração australiano. Cada personagem irá lidar com as contradições de proteção e controle de fronteira, oferecendo uma visão relevante sobre as questões que seus países de origem estão enfrentando.

O ator Dominic West, de 300, também fará parte do elenco, de acordo com as informações divulgadas pela Variety. Blanchett será produtora da série juntamente a seu marido, Andrew Upton. As filmagens começam em junho, na Austrália.