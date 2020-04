'Castelo Rá-Tim-Bum': em vídeo, elenco incentiva isolamento social

Elenco da série 'Castelo Rá-Tim-Bum' Foto: Marisa Cauduro

O elenco de Castelo Rá-Tim-Bum, programa infantil de sucesso na TV Cultura na década de 1990, organizou um vídeo pedindo para as pessoas cumprirem as recomendações de órgãos de saúde, como o isolamento social, durante a pandemia do novo coronavírus.

O vídeo foi publicado no Instagram de Marcelo Tas, que deu vida ao personagem Telekid, no último domingo, 12.

Outros personagens conhecidos dos fãs do Castelo Rá-Tim-Bum também dão as caras, como Cássio Scapin (Nino), Angela Dip (Penélope), Sergio Mamberti (Dr. Victor), Fredy Allan (Zequinha), Cynthia Raquel (Biba), Patrícia Gaspar (Caipora), Pascoal da Conceição (Dr. Abobrinha), Eduardo Silva (Bongô), Flávio de Souza (Tíbio) e Henrique Stroeter (Perônio).

O diretor Cao Hamburguer também deixa seu recado, assim como André Abujamra, Dilma Souza Campos, Carlos Alberto Gartin, Alvaro Petersen, Teresa Athaíde, entre outros.

Assista abaixo ao vídeo com o elenco do Castelo Rá-Tim-Bum falando sobre os cuidados com o novo coronavírus: