Cassio Scapin pegou sarna após usar figurinos sujos, diz colunista

Depois de estourar em ‘O Beijo do Vampiro’, Kayky se manteve na Globo até 2016, quando participou do quadro 'Saltimbum', no 'Caldeirão do Huck'. Agora, estreia na Record como Evil-Merodaque, personagem da Babilônia em ‘O Rico e Lázaro’.

Foto: Munir Chatack/ Record TV