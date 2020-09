'Casseta e Planeta': humoristas se revoltam com ausência em especial da Globo

Beto Silva, Bussunda, Cláudio Manoel, Marcelo Madureira, Helio de la Peña e Hubert em gravação do 'Casseta e Planeta: Urgente' no ano 2000. Foto: Fernanda Fernandes / Estadão

Humoristas do Casseta e Planeta usaram as redes sociais para criticar o especial sobre os 70 anos da TV no Brasil exibido no Globo Repórter da última sexta-feira, 18, no qual o grupo diz ter sido "ignorado".

"20 anos de sucesso. Alguém consegue explicar por que o Casseta foi apagado pela Rede Globo no programa sobre os 70 anos da TV brasileira?", escreveu Helio de La Peña. A postagem foi compartilhada por Marcelo Madureira.

Beto Silva também reclamou da escolha: "O Casseta e Planeta não foi nem citado quando se falou de humor no Globo Repórter sobre os 70 anos da TV. Por que a Globo 'cancelou' o Casseta e Planeta?"

Em postagem no Facebook, Claudio Manoel escreveu: "Em vários aspectos, o programa foi pioneiro e revolucionário, gerando uma legião de admiradores, seguidores e imitadores. Estão comemorando 70 anos da TV brasileira, em 20 destes, estivemos presentes".

"Por que nenhuma linha, nenhuma citação, absolutamente nada? [...] Por que esse apagamento tão ostensivo, arbitrário, mal educado e, sobretudo, covarde? Que crimes ou delitos foram cometidos?", encerra.

A parte referente ao humor durou cerca de cinco minutos e foi ao ar aproximadamente entre 1h1m e 1h6m de programa. Ainda haverá outra edição do Globo Repórter sobre os 70 anos da TV no Brasil, com previsão de ir ao ar na semana que vem, dia 25.

Entre os programas citados, estavam Praça da Alegria, Balança Mas Não Cai, Planeta dos Homens, Escolinha do Professor Raimundo, Chico Anysio Show, Viva o Gordo, Os Trapalhões, TV Pirata, Sai de Baixo, Zorra Total e Tá no Ar.

Artistas como Ronald Golias, Chico Anysio, Costinha, Jô Soares, Renato Aragão, Paulo Silvino, Grande Otelo, Rogério Cardoso, Orlando Drummond, Lúcio Mauro, Ney Latorraca ganharam destaque.

Nomes mais recentes, como Claudia Rodrigues, Bruno Mazzeo, Marcius Melhem, Lúcio Mauro Filho, Mateus Solano, Rodrigo Sant'Anna, Dercy Gonçalves, Marcelo Adnet, Katiuscia Canoro e Welder Rodrigues, também foram lembrados.

Confira abaixo algumas reações de internautas, que também criticaram a ausência do grupo Casseta e Planeta no especial do Globo Repórter:

